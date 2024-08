Ad Ancona gli ultimi due fuochi della calda estate di Malte

La calda estate di MALTE si avvia verso la conclusione con due appuntamenti imperdibili che segnano il passaggio dall’estate alla stagione autunnale, sempre nel segno della condivisione di storie, di emozioni, di esperienze, filo conduttore delle proposte che compongono LE PAROLE PER DIRLO. La rassegna firmata da Sonia Antinori – nell’ambito della manifestazione di interesse del Comune di Ancona – ha mappato il capoluogo marchigiano con eventi e iniziative di teatro di diversi formati, per valorizzare il peso della parola e del pensiero condiviso.

Drinkalot

Il primo appuntamento, in ordine cronologico, è con DRINKALOT, martedì 27 agosto (ore 21.15), in scena nel suggestivo anfiteatro posto su una delle alture della città, Home Theatre. È uno spettacolo autoriale firmato da Carla Manzon che ha raccolto brani della tradizione letteraria e popolare per un viaggio attraverso i territori del nostro Paese alla scoperta di storie e memorie legate alla cultura del vino, con l’accompagnamento alla fisarmonica del maestro Romano Todesco. Una proposta di affabulazione in musica per celebrare il capitolo “Le Parole della Tradizione”.

Due giorni dopo, giovedì 29 agosto (ore 18.30), nel contesto naturale de La Cerqua, ad Apiro (MC), lo spettacolo si trasforma in aperitivo sull’erba, in pomeridiana, unplugged, ecosostenibile e spontaneo, aperto a improvvisazioni di chiunque ne abbia voglia! Gli artisti, il team di MALTE e il pubblico saluteranno l’estate in musica con un brindisi offerto dalla cantina Sparapani Frati Bianchi, eccellenza del territorio.

Quanta strada ha fatto Bartali

Per concludere la sezione della rassegna dedicata agli spettacoli di formato classico frontale, l’appuntamento, domenica 1° settembre (ore 18.30), nell’anfiteatro naturale Arco dei Angeli (località Varano 228 – Ancona), è con QUANTA STRADA HA FATTO BARTALI, proposta presentata da una delle compagnie più vivaci del capoluogo toscano, i Teatri d’Imbarco. Una produzione che, con Beatrice Visibelli, dà voce al mito attraverso la leggendaria figura di Gino Bartali, ciclista, dirigente sportivo, ma soprattutto uomo di straordinaria umanità, che durante l’occupazione nazista si fece corriere per la Resistenza, trasportando documenti falsi nei tubi del telaio della sua bicicletta per favorire la fuga degli ebrei rifugiati. Fu così che salvò la vita di ottocento ebrei con un’impresa che nel 2013 gli è valsa il riconoscimento di Giusto fra le Nazioni.

Un esempio di volontà, passione, libertà di pensiero. E a proposito di parole, una citazione dello stesso Bartali: «Il bene si fa, ma non si dice. E certe medaglie si appendono all’anima, non alla giacca». È per questo che di Bartali parla oggi l’affabulatrice Beatrice Visibelli. Per dar voce a chi ha pensato che fosse giusto tacere, perché la Storia aveva già parlato abbastanza.

L’appuntamento si concluderà in una cena conviviale con un originale menù a chilometro zero e una degustazione di vini curati dallo chef dell’agriturismo, alla presenza degli artisti della rassegna: l’attrice Beatrice Visibelli, l’autore e regista Nicola Zavagli, l’autrice Sonia Antinori, l’attrice Carla Manzon e il musicista Romano Todesco. Per un confronto diretto sui temi e le visioni proposti dalla compagnia MALTE con LE PAROLE PER DIRLO.

DRINKALOT

di e con Carla Manzon

fisarmonica Romano Todesco

produzione MALTE

con il contributo di MiC, Regione Marche

Martedì 27 agosto ore 21.15

HOME THEATRE – ANCONA

via Goito 22

recital teatrale

evento nell’ambito della rassegna LE PAROLE PER DIRLO

progetto sostenuto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ancona

durata 60’

BIGLIETTO 10 euro

Giovedì 29 agosto ore 18.30

LA CERQUA – APIRO (MC)

contrada S. Francesco 30

teatro sull’erba

BIGLIETTO 5 euro

si consiglia di portare con sé un cuscino o un plaid

brindisi offerto dalle Cantine Sparapani Frati Bianchi

INFO E PRENOTAZIONI

prenotazioni@maltezoo.eu

Domenica 1° settembre

ARCO DEI ANGELI

località Varano 228 – ANCONA

ore 18.30

QUANTA STRADA HA FATTO BARTALI

testo e regia Nicola Zavagli

con Beatrice Visibelli

produzione Teatri d’Imbarco

evento nell’ambito della rassegna LE PAROLE PER DIRLO

progetto sostenuto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ancona

durata: 70’

a seguire

cena con menù a chilometro zero e degustazione di vini

BIGLIETTO € 50

(spettacolo e cena con prodotti locali)

INFO E PRENOTAZIONI

prenotazioni@maltezoo.eu

Altre notizie di cultura su Dietro la Notizia