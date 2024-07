Il Comune di Milano, in collaborazione con Csi, Comunità Nuova ed Equa, organizzerà, venerdì 12 luglio, in piazza Selinunte e viale Aretusa, dalle ore 16.30 alle 20.00, “SUN SIRO – un pomeriggio di sport, musica e relax nel cuore del quartiere”.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del programma europeo Urbact, all’interno del progetto ReGEN, di cui il Comune di Milano è partner insieme ad altre otto città europee. Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere l’uso partecipato dello spazio pubblico attraverso lo sport da parte di giovani e di adolescenti.

Grazie a una serie di attività ludico-sportive, ideate e progettate insieme ai giovani del quartiere, i ragazzi e le ragazze avranno l’opportunità di animare il cuore di San Siro, in un clima di divertimento e di inclusione.

Vi saranno tornei di calcio, biliardino, ping pong, giochi di lancio, percorsi di atletica leggera, incontri di boxe e “rodas” di capoeira.

Oltre allo sport, il pomeriggio sarà arricchito da momenti di musica e relax, per vivere insieme lo spazio pubblico in un’atmosfera accogliente e festosa.

“Sun Siro non è solo un’opportunità per praticare sport, ma un invito a riscoprire il valore degli spazi pubblici come luoghi di incontro e di crescita personale – dichiara l’assessora allo Sport Martina Riva, che domani prenderà parte alla manifestazione –. Sarà uno splendido pomeriggio di aggregazione e di condivisione e, per questo, non posso che ringraziare Csi, Comunità Nuova ed Equa per tutto il supporto e per aver creduto fin da subito nel progetto”.