La grande musica lirica nelle RSA delle province di Milano e Como. Le residenze per anziani diventano teatro dell’opera ‘Turandot’ di Giacomo Puccini. L’evento rientra nel progetto ‘Opera White’ è realizzato in collaborazione con il Teatro Sociale di Como, che vede la partecipazione degli ospiti delle strutture.

I VANTAGGI DELL’INIZIATIVA – “Questa splendida iniziativa – commenta l’Assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso –, che rientra nella mia visione di portare la cultura in luoghi non canonici incontrando nuovi pubblici, permette alla musica lirica di trasformarsi in un antidoto alla solitudine degli anziani. La musica stimola infatti la memoria e le funzioni cognitive, poiché l’ascolto e l’interpretazione di brani musicali attivano aree del cervello associate ai ricordi e alle emozioni”.

“Questo – sottolinea Caruso – aiuta gli anziani a mantenere la mente attiva. Inoltre, la musica ha il potere di creare un senso di benessere, contribuendo a migliorare lo stato d’animo degli ospiti e a ridurre sentimenti di solitudine e isolamento. La ‘Turandot’ di Puccini, con la sua intensa esperienza emotiva, è particolarmente efficace in questo senso”.

IL PROGETTO DIDATTICO-MUSICALE – ‘Opera White’ è un progetto didattico-musicale pensato per coinvolgere gli ospiti delle RSA in un percorso di animazione che culmina in uno spettacolo partecipativo. Si tratta di un approccio innovativo che utilizza il teatro in musica per migliorare la qualità della vita degli anziani ed è ispirato completa l’esperienza di Opera Education, promosso da AsLiCo.

GLI OBIETTIVI – Il progetto si prefigge diversi obiettivi: favorire la socializzazione e l’inclusione, creando un senso di comunità tra gli anziani e promuovendo la cooperazione e l’inclusione sociale; stimolare le capacità cognitive (memoria, ragionamento e percezione) attraverso la musica e il canto; migliorare il benessere emotivo, provocando rilassamento e riduzione dell’ansia e aiutando a esprimere le emozioni e a sentirsi parte di una comunità; potenziare le abilità manuali dato che gli anziani partecipano alla creazione di oggetti di scena, migliorando dunque la manualità.

LE FASI – Il progetto si sviluppa in diverse fasi: incontro di formazione per gli educatori, due incontri con il musicoterapista per introdurre il canto lirico e la trama dell’opera e imparare esercizi respiratori e canori; preparazione dello spettacolo ed esecuzione dello spettacolo finale di circa 50 minuti, durante il quale gli anziani si esibiscono insieme a un cast di giovani cantanti e un attore. Si tratta di una versione ridotta dell’opera ‘Turandot’ eseguito da tre cantanti, un attore e un pianista, con coreografie semplici.

IL CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI – I primi spettacoli si sono svolti nelle RSA Fondazione Ca’ D’Industria a Como, ‘A. Vivaldi’ di Cantù (Co) e ‘S. Giulia e Chiara’ e ‘Ippocrate’ di Milano. Di seguito i prossimi eventi in calendario: il 12 luglio nelle RSA ‘Fatebenefratelli’ di Solbiate (Co) e ‘Pensionato S. Giuseppe’ di Como; il 13 luglio nelle RSA ‘S. Giulio’ di Beregazzo con Figliaro (Co) e ‘Vallardi’ di Appiano Gentile (Co); il 16 luglio nelle RSA ‘S. Giovanni’ di Asso (Co) e ‘Ca’ d’Industria’ di Como; il 18 luglio nelle RSA ‘Prandoni’ di Torno (Co) e ‘Le Camelie’ di Como.

OPERA AWARD – Sono aperte le candidature per gli International Opera Awards 2024, gli Oscar della Lirica, una celebrazione annuale dell’eccellenza dell’opera in tutto il mondo.

Gli obiettivi della manifestazione sono semplici: aumentare il profilo dell’opera come forma d’arte; riconoscere e premiare il successo nell’opera; generare fondi per fornire borse di studio agli aspiranti talenti dell’opera di tutto il mondo.