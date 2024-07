Mezzano Romantica: Arioso furioso Trio e Fosca Leoni

Terzo appuntamento per la XIV edizione del Festival di musica e teatro Mezzano Romantica diretto da Francesco Schweizer. Ancora una volta musica e narrazione si incontrano e si esaltano vicendevolmente sotto le stelle del Primiero giovedì 25 luglio, alle 21, al Centro Civico. A condividere il palco e un’esperienza emozionante non solo per il pubblico saranno l’Arioso furioso Trio e l’attrice Fosca Leoni.

Non è solo il nome, già accattivante, a essere inusuale, ma anche la formazione stessa del Trio formato da Antonio Vivian (flauto), Francesco Fontolan (fagotto) e Francesca Tirale (arpa). Provenienti da scuole compositive diverse ma tutti forti di esperienze artistiche con importanti realtà orchestrali e cameristiche, i tre decidono di unirsi per realizzare un progetto proprio di “ricerca di una tipologia di suono ampia, morbida e rotonda” come l’hanno descritta, definendosi tra l’altro “musicisti in cerca d’autore”. La ricerca artistica così intesa ha portato a un repertorio vasto, unico e dalle sonorità internazionali. Ed è proprio un viaggio in musica – ma anche parole, grazie alla narrazione di Fosca Leoni che scandisce il percorso – attorno al mondo tra ‘800 e ‘900 quello che è stato scelto per Mezzano Romantica 2024.

E il viaggio non è in questo caso inteso in senso astratto: Vivian, Fontolan, Tirale e Leoni conducono il pubblico in un vero e proprio itinerario artistico, dalle tappe ben precise. Dagli haiku giapponesi alla composizione del musicista e suonatore di Koto Michio Miyagi, dal noir orientale su testi di Seicho Matsumoto nella composizione di Simone Spagnolo alla struggente storia d’amore di Anna Karenina di Tolstoj per il Lieder russo di Michail Glinka, dalla letteratura degli autori francesi per l’infanzia a Ma Mère L’Oye, composizione scritta da Maurice Ravel, musicista sensibile al tema, la voce narrante si alterna ai brani musicali, eseguiti con un fascinoso impasto timbrico, in un pellegrinaggio ricco di emozioni e suggestioni.

Programma:

Michio Miyagi, Haro No Umi

Simone Spagnolo, La confessione di Yoshiko Shioda

Azione musicale per flauto, fagotto arpa e voce

Michail Glinka, da Drei Russische Lieder

n.1 Moderato

Maurice Ravel, Ma Meère l’Oye

Pavane de la belle au bois dormant

Petit poucet

Laideronnette, impératrice des pagodes

Les entretiens de la belle et de la bête

Le jardin féerique

Per informazioni: Ufficio Turistico Comune di Mezzano di Primiero

Tel. +39 349.7397917 – info@mezzanoromantica.it – www.mezzanoromantica.it