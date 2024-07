La vitamina D influisce sulla qualità degli ovociti

Disintossicarsi dalla vita cittadina, godendosi il tempo e le relazioni: che sia al mare o in montagna, un periodo di vacanza nei mesi estivi è benefico per la salute dell’organismo, ma soprattutto della fertilità ed è consigliato, in particolare, se si è in cerca di una gravidanza.

Secondo una ricerca italiana condotta dall’Azienda ospedaliera universitaria di Parma pubblicata sulla rivista Chronobiology International, in luglio e agosto la motilità degli spermatozoi è addirittura doppia rispetto al mese di gennaio.

“D’estate, con l’allungarsi delle giornate e l’aumento delle ore di luce, i livelli della vitamina D si innalzano favorendo le condizioni ambientali che influenzano positivamente la qualità degli ovuli. – spiega la Dottoressa Daniela Galliano, specialista in Ostetricia, Ginecologia e Medicina della Riproduzione, responsabile del centro PMA IVI di Roma – In più, il conseguente aumento del livello di melatonina, determina una naturale regolazione del ciclo mestruale, così per le coppie che sono in cerca di un figlio, non solo sarà molto più semplice calcolare il periodo dell’ovulazione ma anche più preciso. Inoltre, il periodo estivo è fondamentale anche per alleviare lo stress, uno dei principali nemici della fertilità e dell’intimità”.

Nelle donne lo stress provoca l’aumento di ormoni come il cortisolo, l’adrenalina e la noradrenalina, che alterano l’assetto degli ormoni sessuali – come estrogeni, progesterone, LH, FSH, prolattina – e di quelli tiroidei, fondamentali per le funzioni legate all’ovulazione e al concepimento. Questi ormoni possono inficiare il corretto funzionamento del sistema immunitario, anch’esso essenziale per la fertilità. Inoltre, la vasocostrizione, dovuta ad una condizione di stress, impedisce il corretto afflusso di sangue alle tube, rallentando l’eventuale passaggio dell’ovocita fecondato nell’utero e quindi rendendo impossibile l’impianto dello stesso nell’endometrio. Negli uomini, le condizioni di stress possono influenzare l’assetto ormonale diminuendo la quantità e la qualità degli spermatozoi, fino ad arrivare a una condizione di infertilità temporanea.

