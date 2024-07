Anna: soldo out del suo primo tour nei club

ANNA, tra le artiste più ascoltate in Italia – l’album Vera Baddie certificato oggi DISCO DI PLATINO e da quattro settimane in cima alla classifica album (FIMI/GFK) – annuncia il SOLD OUT del suo primo tour nei club, in partenza da novembre 2024, dopo aver polverizzato anche i biglietti della seconda data di Roma (1 dicembre 2024 @Atlantico) e quelli della data di Molfetta (23 novembre 2024 @Eremo Club), ottenendo un successo formidabile.

ANNA si riconferma per la quarta settimana in vetta alla classifica album in Italia con il suo disco “VERA BADDIE” (EMI Records Italy/Universal Music Italia), diventando la prima artista donna italiana ad ottenere un simile risultato da 10 anni a questa parte. “Vera Baddie” ha battuto anche un’altro record: è il primo album di un’artista donna ad avere avuto 5 brani entrati nella top10 della classifica singoli FIMI da “The Fame Monster” di Lady Gaga nel 2010.

Nel frattempo, il singolo “30°C” si conferma la hit dell’estate ottenendo la certificazione di Disco di Platino (FIMI/GFK). È inoltre la canzone più a lungo in vetta della classifica singoli giornaliera di Spotify di quest’anno: ad oggi, infatti, ha trascorso 5 settimane ininterrotte alla #1 della chart. Il singolo si trova attualmente alla #2 della classifica settimanale dei singoli (FIMI/GFK), è al n.1 della classifica brani di Spotify da 23 giorni e alla #2 nella chart di Apple Music. Nella classifica settimanale di TikTok Italia, inoltre, ANNA occupa le prime due posizioni (“30°C” e “TT LE GIRLZ”), oltre ad avere altri brani tratti dall’album nella top10. In radio, infine, “30°C” continua ad essere fra le canzoni più trasmesse dai network.

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia