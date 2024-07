E’ stato presentato alla stampa lunedì 8 luglio 2024 alle ore 18, nella splendida cornice del lussuoso Park Hotel Villa Ferrata a Grottaferrata (Roma) l’ “International Fashion Gala”, il Format Internazionale di giovani talenti del mondo della moda.

Al tavolo della conferenza stampa, moderata dalla giornalista Gisella Peana e ufficio stampa della manifestazione, sono intervenuti: l’ideatore del Format Riccardo Gubiani; l’attrice, cantante e presentatrice Elena Presti, che condurrà la serata; Giorgio Asquini, Presidente Nazionale di Confimea Sanità; Gianluca Staccoli, Sindaco di Ariccia.

Inoltre erano presenti alla conferenza stampa: Marina Colicchio, Supervisor e Isa Doglia coordinatrice dell’evento, Fondatrice e Presidente della CineFashionGroup e Talent Scout; l’Hair Stylist Lello Sebastiani; Sandro Rosilioni, Presidente del Lions Club Roma Sibilla; Giorgio Brunori, Direttore Servizio Sociale del Comune di Ariccia; Luciana Esposito della LP Produzioni; Valerio Paolucci, attore; Massimo Paolucci, regista; Gianfranco De Rosa, Produttore esecutivo Cine Booking, il famoso Chef Bruno Brunori; Josè Lombardi, Fashion designer, le cui creazioni sfileranno durante la serata di Gala di sabato 13 luglio insieme alla stilista Papa Jolanda del Brand “Punto e Virgola”, marchio specializzato per la moda bimbi.

La kermesse ha anche lo scopo di associare la moda al sociale e in particolare è rivolta alle donne vittime di abusi, violenze o che vivono una situazione di disagio da tossicodipendenza, per aiutarle nella fase di recupero così da potersi reintegrare e guardare al futuro in una nuova prospettiva di speranza e serenità. Per questo è stata istituita, per volontà del Sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli, la Casa di Accoglienza, per garantire sicurezza e supporto alle donne che subiscono abusi. Ha dichiarato il Sindaco Gianluca Staccoli: “Attraverso un finanziamento regionale, abbiamo recuperato e destinato un immobile comunale al progetto di una Casa Rifugio. Grazie alla sensibilità dei promotori di questo evento, puntiamo a raccogliere i fondi necessari all’acquisto degli arredi, ultimo tassello per completare una iniziativa dall’alto valore sociale a cui teniamo moltissimo”.

La Confimea Sanità ha sposato con entusiasmo questa iniziativa, i vari imprenditori doneranno un’offerta libera in denaro o materiale necessario alla Casa di Accoglienza per le donne vittime di violenza o che necessitano di aiuto e supporto economico. Giorgio Asquini, Presidente Nazionale di Confimea Sanità, ha invece spiegato: “Rappresento Confimea in voce del nostro Presidente Roberto Nardella. Siamo un popolo di imprenditori e le imprese sono il motore dell’economia. La moda è impresa per eccellenza e come Confimea siamo orgogliosi di partecipare a questo appuntamento, per sostenere questo importantissimo settore, nella sua crescita in Italia e nel mondo”.

