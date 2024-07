Ice Spice: nuovo singolo, “Did It First” ft. Central Cee

Ice Spice, rapper e icona pop nominata ai GRAMMY®, si unisce con il collega e re delle classifiche UK Central Cee nel nuovo ed esplosivo singolo “Did It First.”

A dimostrazione di ciò che Pitchfork ha definito come “un talento diabolico per i ritornelli,” Ice rappa “If he cheating, I’m doing him worse / No uno, I hit the reverse / I ain’t trippin’, the grip in my purse / I don’t care, cuz he did it first.”

Nella sua strofa Central Cee fa del suo meglio per celare la propria infedeltà, ma ammette “If I went court for all the times I got caught / I’d have about 16 felons.” Ascolta “Did It First” (feat. Central Cee) QUI. Guarda il videoclip ufficiale QUI.

Ice e Central Cee hanno iniziato a teaserare il singolo all’inizio della scorsa settimana, facendo crescere i rumor e collezionando oltre 42 milioni di views su TikTok, dove gli utenti hanno creato oltre 10.000 clip utilizzando il suono ufficiale.

“Did It First” fa parte di Y2K!, l’album di debutto di Ice Spice in uscita il 26 Luglio per 10K Projects/Capitol Records. Pre-ordina la versione LP QUI.

Il progetto includerà anche le recenti hit “Think U The Shit (Fart),” “Gimmie A Light” e “Phatt Butt,” definiti da People con il termine “braggadicious.” Ice si è esibita di recente ai BET Awards ’24 con “Think U The Shit (Fart)”.

Dopo alcune esibizioni nei festival europei – inclusa quella tenutasi il 12 Luglio al Wireless di Londra – Ice Spice porterà il suo Y2K! WORLD TOUR in Nord America, con un primo show previsto per il 30 Luglio al The Anthem di Washington, DC.

La serie di concerti farà tappa anche a New York City per due show al The Rooftop at Pier 17 (6 e 7 Agosto), e uno all’Hollywood Palladium di Los Angeles (19 Agosto).

L’acclamato EP di debutto di Ice Spice Like..?, uscito nel 2023, ha permesso alla rapper di entrare a far parte di numerose classifiche di fine anno incluse Pitchfork, Rolling Stone e The New York Times.

Tracce come “Munch (Feelin U)” e le Platino “In Ha Mood” e “Princess Diana” hanno spinto Ice Spice all’apice del rap game e a ricevere diversi premi, come ad esempio i due People’s Choice Awards, un MTV VMA, un BET Hip-Hop Award e l’Hitmaker Award all’edizione 2024 del Billboard Women In Music

