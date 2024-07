Arriva per la prima volta sul grande schermo solo il 9, 10 e 11 settembre: “Cyborg 009 vs Devilman“,

la versione cinematografica inedita doppiata in italiano del crossover del 2015 che mette a confronto due personaggi cult dei manga giapponesi.

È questo il primo titolo della nuova Stagione degli Anime al Cinema, il progetto esclusivo di Nexo Studios distribuito in collaborazione con Yamato Video, che per l’autunno 2024 porterà nelle sale anche Ken il guerriero – Il film e The Last: Naruto The Movie, oltre ad altri titoli che saranno annunciati nei prossimi mesi. L’elenco delle sale che programmeranno la stagione sarà a breve disponibile su nexostudios.it.

Diretto da Jun Kawagoe su soggetto e sceneggiatura di Tadashi Hayakawa, CYBORG 009 VS DEVILMAN vede per la prima volta insieme in un prodotto animato i fan delle due storiche saghe.

Fonte di ispirazione per diversi lungometraggi animati e tre serie anime, Cyborg 009 è un manga ideato da Shōtarō Ishinomori, originariamente pubblicato a puntate in Giappone dalla Shōnen Gahōsha sulle riviste Shōnen Magazine e Shōjo Comic. Devilman nasce invece come manga di Gō Nagai pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Magazine di Kōdansha tra il 1972 e il 1973 e raccolto in cinque tankōbon.

L’opera dimostrò ben presto la sua essenza transmediale grazie alla serie televisiva anime della Toei Animation, all’adattamento OAV, alla trasposizione cinematografica live-action e ai numerosi manga spin-off. Con Mazinga Z e Mao Dante, Devilman è considerata fra le serie più famose dell’autore, tanto che l’anime contribuì negli anni Settanta allo sviluppo e al successo dell’animazione giapponese in quello che è considerato il suo decennio d’oro.

In CYBORG 009 VS DEVILMAN, dopo aver scoperto l’esistenza dei demoni a Tokyo, la formazione originale dei Cyborg guidata dal Dr. Gilmore si trova in conflitto con Devilman. Nel frattempo, una minaccia più grande emerge quando il dottor Adams, uno scienziato di Spettro Nero, una misteriosa organizzazione che incita alla guerra, scatena la sua nuova linea di modelli di Cyborg contro 009 e i suoi amici…

Questo lungometraggio riesce così a unire i due universi, giocando con uno degli espedienti caratteristici dei crossover di questo tipo: il fraintendimento. Entrambi i protagonisti si ritroveranno a combattere l’uno contro l’altro, pensando di affrontare uno dei soliti nemici.

Joe Shinamura, durante il suo scontro con Devilman, è convinto di combattere contro un membro dell’organizzazione Spettro Nero; di contro, l’uomo-diavolo è invece sicuro di trovarsi al cospetto di un demone che si è fuso con una macchina…

La nuova Stagione Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Studios distribuito in collaborazione con Yamato Video con i media partner MYMovies.it e ANiME GENERATION.

