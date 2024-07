Cavo orale e denti, l’importanza della prevenzione e cura

Controlli periodici, almeno semestrali e l’igiene periodica sono gli strumenti fondamentali per mantenere una bocca sana.

Cavo orale e denti, l’importanza della prevenzione e della cura

Per intercettare in tempo problemi ai denti..alle protesi esistenti e per una diagnosi precoce anche di problematiche più insidiose quali malattie parodontali croniche o tumori del cavo orale

Nel caso di emergenze ?

Purtroppo a volte ci si rivolge al dentista solo in situazioni di emergenza, fastidi, dolori, rotture irreparabili di protesi molto datate. Molte di queste problematiche però potrebbero essere evitate o prevenute.

Nel caso di emergenze bisogna avere la fortuna di trovare il proprio dentista presente in studio. Ad esempio nei periodi estivi non è sempre facile trovare uno studio aperto.

A Novate però lo studio dentistico Simona Milani ha scelto per il secondo anno consecutivo di ridurre il periodo di chiusura estiva, rimanendo aperto fino al 14 agosto e torneremo operativi il 26 agosto. In questo periodo e comunque garantita la consulenza telefonica.

«Con questa attenzione ci piace sottolineare la differenza tra “curare’ e “prendersi cura, fino al momento di potervi ricevere in studio», spiega la dottoressa Simona Milani

Quali sono i servizi dello studio dentistico Simona Milani?

Odontoiatria conservativa ed estetica, endodonzia, parodontologia, chirurgia, ortodonzia tradizionale e invisibile, per tutte le fasce di età implantologia, riparazione e ribasature protesi in emergenza , impronte digitali e radiografie panoramiche in sede.

Studio dentistico Simona Milani

via Madonnina, 18 – Novate M.se (Mi)

375.6758454 – dottsimonamilani@gmail.com

