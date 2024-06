Come viene affrontata da aziende e fondazioni aziendali la dimensione sociale della sostenibilità, aspetto cruciale della strategia ESG (Environmental, Social and Governance): questo il cuore dell’evento organizzato oggi a Milano da Fondazione Progetto Arca, in occasione dei suoi 30 anni di attività, dal titolo “Strategia, investimenti e sostenibilità sociale, dialoghi sull’impatto generato e la sua misurazione”. Quattro le realtà coinvolte: Fondazione Fiera Milano, JTI Italia, H&M Italia e NOLOOP, che da tempo affiancano Progetto Arca nel rendere possibili e concreti i progetti di intervento realizzati in Italia e nel mondo a favore delle persone emarginate e in difficoltà.

L’incontro, introdotto dal presidente di Progetto Arca Alberto Sinigallia, coinvolge come moderatrice Rossella Sobrero, cofondatrice di Koinètica ed esperta di comunicazione e sostenibilità.

Fondazione Progetto Arca è impegnata in Italia e nel mondo a dare aiuto concreto a chi si trova in stato di grave povertà ed emarginazione sociale: persone senza dimora, famiglie in emergenza economica e abitativa, persone con problemi di dipendenza, migranti in fuga da guerre e povertà. Ogni giorno operatori e volontari offrono sostegno alimentare, accoglienza abitativa, assistenza in strada, accompagnando ogni persona in difficoltà in un percorso di recupero personale e di reinserimento sociale, abitativo e lavorativo.

In 30 anni, Progetto Arca ha raggiunto oltre 435mila beneficiari, di cui l’88% in Italia; ha dispensato 23.775.000 di pasti e accolto 108.010 persone, di cui il 77% ha concluso il percorso con esito positivo (35% hanno raggiunto l’autonomia abitativa e 42% con ingresso ad altri servizi riabilitativi). Anche i volontari sono aumentati nel tempo: oggi sono 616 in tutta Italia.

“Sono numeri elevati, motivo di orgoglio per la nostra fondazione, ma dietro a queste cifre ci sono delle persone con il loro progetto di vita, ed è questo ciò che fa la differenza” commenta Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca. “Da 30 anni ci occupiamo di fragilità e abbiamo declinato i nostri servizi secondo una visione ‘con chi’, e non ‘per chi’, per indicare una strada che dobbiamo percorrere insieme, offrendo una risposta specifica per ognuno”.

