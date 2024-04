La Milano Art Week 2024 ospita BacteriArt3. Ecco i vincitori

Premiati i vincitori di BacteriArt3, from invisible to visible, il progetto in cui microbiologia e arti visive si incontrano per dar vita ad opere d’arte sensazionali

Una giuria d’eccezione

Ha premiato le tre opere realizzate dagli studenti NABA che hanno saputo raccontare al meglio il mondo della microbiologia attraverso l’arte.

Durante la settimana della Milano Art Week, che porta in città diverse manifestazioni proponendo al pubblico mostre, eventi e attività, Yakult Italia e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti hanno inaugurato la mostra BacteriArt3, from invisible to visible, presso il campus NABA di via C. Darwin 20 a Milano con l’evento di premiazione della terza edizione del progetto.

I giovani artisti premiati

– Silvestro’s Studio, composto da Davide Barbieri, Elisa Ceneri, Davide Militano, si è aggiudicato il “Premio BacteriArt” con la sua opera Pseudocoralis incontrando il favore unanime di tuta la giuria.

– A Fase Log di Alessandra Redondi è andato il riconoscimento “Premio Shirota” per l’approfondimento scientifico nella progettazione.

– All’opera dal titolo Spots di Margherita Marzani è stato assegnato il “Premio Nuove Visioni” per l’interpretazione innovativa del tema assegnato.

I vincitori sono stati premiati da Yakult Italia con un riconoscimento economico, con cui l’azienda intende sostenere il loro percorso artistico e professionale.

