Ikea, nuovo plan&order point al Merlatra Bloom Milano

IKEA Italia amplia la sua presenza a Milano e inaugura oggi il suo terzo Plan & Order Point in città, all’interno di Merlata Bloom Milano, il Lifestyle Center dal cuore verde del capoluogo meneghino, situato nel nuovo quartiere residenziale Cascina Merlata-MIND.

Con questa apertura, IKEA punta a essere sempre più vicina e accessibile alla maggioranza delle persone in un’area che sta conoscendo un forte sviluppo residenziale e commerciale, attraverso un format innovativo, dedicato esclusivamente alla progettazione e all’acquisto online di soluzioni d’arredo, che i milanesi hanno già imparato a conoscere e apprezzare grazie ai Plan & Order Point di via Albricci, Milano CityLife, Como e Bergamo Curno.

All’interno del nuovo Plan & Order Point, esteso su una superficie di 230 metri quadri, i visitatori potranno usufruire di servizi di consulenza personalizzati per la progettazione di cucine, living e camere da letto e lasciarsi ispirare da alcune soluzioni d’arredo presenti. Nell’area di Cascina Merlata, nota per la sua recente riqualificazione urbana e la costruzione di nuovi complessi residenziali, IKEA vuole offrire risposte concrete, guidando passo dopo passo anche chi si appresta ad arredare casa per la prima volta. Particolare attenzione anche alle esigenze di chi deve arredare piccoli spazi con budget limitati, grazie a soluzioni accessibili e multifunzionali che aiutano a vivere una quotidianità più efficiente.

L’offerta del Plan & Order Point si rivolge anche al mondo business, in primis al real estate, così come alle attività commerciali, di ristorazione e servizio del primo urban smart district milanese, mettendo a disposizione delle imprese consulenze e servizi personalizzati per ideare, rinnovare e arredare spazi residenziali o di lavoro, attività ricettive e di vendita diretta, con proposte adatte alle diverse esigenze e ai diversi budget.

Con il supporto dei co-worker, sarà inoltre possibile ordinare e acquistare attingendo dall’intero catalogo online di mobili e accessori IKEA, scegliendo la modalità di consegna più comoda e a impatto zero, grazie a una flotta di 50 veicoli elettrici che garantiscono in città il 100% delle consegne al piano in modalità zero emissioni. A questo, si aggiunge la possibilità per i clienti di scegliere al momento del proprio ordine sul sito IKEA.it il servizio di consegna tramite cargo bike per ordini fino a 25 kg, grazie alla collaborazione con So.De – Social Delivery, il primo delivery sociale, solidale e sostenibile di Milano.

“Sappiamo quanto i milanesi amino i nostri prodotti e siano sempre alla ricerca di soluzioni belle, accessibili e personalizzate, che gli permettano di risparmiare tempo, energia e risorse. Ecco perché siamo davvero felici di ampliare la rete di touchpoint fisici sul territorio, avvicinandoci ad un’area di forte sviluppo residenziale come quella di Cascina Merlata, ma anche di andare incontro ai consumatori grazie ad una politica di riduzione prezzi su moltissimi dei nostri prodotti”, dichiara Monica Corsini, Area Manager IKEA Milano. “Questa apertura rappresenta un’ulteriore tappa della nostra strategia omnicanale, capace di integrare i servizi offline e online, per offrire un’esperienza di acquisto unica a tutti coloro che scelgono IKEA per arredare il posto più importante al mondo, la casa”.

