Crescono i contenziosi per le successioni ereditarie

Le statistiche del Ministero di Grazia e Giustizia sulle mediazioni civili registrano negli ultimi anni un incremento dei contenziosi per le successioni ereditarie.

“Nel 2022 – afferma Antonello Martinez, presidente dell’Associazione Italiana Avvocati d’Impresa e fondatore dello Studio Martinez&Novebaci – c’è stato un aumento delle nuove cause iscritte del 2,5% e a fine anno le cause rimaste pendenti erano il 15,3% in più rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda la percentuale delle cause sono passate dal 5,3% al 5,8% del totale”.

“Le motivazioni di questi contenziosi – prosegue Martinez – sono le più disparate e vanno dalla nomina ad erede universale da parte di anziani signori a “badanti” delle più improbabili nazionalità o alla guerra tra eredi proprio perché i testamenti sono fatti in modo lacunoso, impreciso e in molti casi privo di validità. Purtroppo molti procedono incautamente alla stesura del cosiddetto testamento olografo, cioè quella tipologia di testamento per la cui redazione non è richiesto l’intervento del notaio ma che può essere redatto autonomamente dal testatore.

Tale testamento è disciplinato all’articolo 602 del codice civile che deve essere necessariamente ed integralmente scritto, sottoscritto e datato dal testatore. La violazione di questi requisiti formali determina l’impugnabilità del testamento con la conseguenza della nullità o dell’annullabilità delle volontà testamentarie. Molte persone infatti preferiscono fare da soli non rivolgendosi ad un notaio o a un avvocato esperto affidando quindi tutti i loro beni e le loro sostanze ad un “improbabile” testamento senza però conoscere minimamente i crismi di questo strumento, i principi della cosiddetta legittima e tutto quanto riguarda e costituisce i cardini propri di una successione che possa realmente andare a concretizzare le esatte volontà e gli intendimenti del de cuius.

“Uno degli ulteriori motivi più ricorrenti dell’impressionante numero di cause che vengono quotidianamente radicate presso i vari Tribunali italiani – conclude Antonello Martinez – è costituito anche dai testamenti falsi che peraltro spessissimo vengono utilizzati anche da co-eredi al fine di prevalere su altri eredi e ciò malgrado la formazione o l’uso consapevole di un testamento falso sia causa della cosiddetta indegnità a succedere, salvo che colui che viene a trovarsi nella posizione d’indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del “de cuius”.

