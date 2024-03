La rivoluzionaria anti personal trainer Federica Accio, con la sua Ginnastichina,

un modo tutto nuovo e indolore per sentirsi in forma senza stress, allena più di 25.000 antiallieve attraverso i programmi strutturati dei suoi anti allenamenti. Una dichiarazione di guerra alla filosofia condivisa “no pain no gain”.

Per Federica, non si tratta solo di costruire muscoli, ma di abbracciare un viaggio verso il benessere completo, distante dagli stereotipi estetici imposti dalla società odierna. Una condizione che si raggiunge, praticando la Ginnastichina® dove e quando si vuole.

L’anti personal trainer, come si definisce, celebre per i suoi programmi “anti allenamento” online, ad oggi conta più di 121 mila follower su Instagram e ha pubblicato due libri “In forma con Fede” (2020) e “La rivoluzione delle 4A”(2021), editi da Harper Collins che hanno venduto oltre 15 mila copie.

Inoltre, attraverso gli anti allenamenti sono stati devoluti ad AIRC (Fondazione per la ricerca sul cancro) 25.000 euro per istituire una borsa di studio per la ricerca e la lotta contro il cancro al rene.

Federica ha costituito il primo protocollo di movimento per le pazienti oncologiche del reparto San Matteo di Pavia.

Informaconfede è la piattaforma di riferimento per chi desidera vivere un benessere senza compromessi, senza dover affrontare dolore e fatica e soprattutto senza dover passare ore in palestra.

Federica Accio, icona di questo stile di vita salutare ha saputo catturare l’attenzione di un pubblico vasto e variegato.

La filosofia di Informaconfede è radicata nell’idea che è possibile raggiungere il massimo benessere senza dover sottostare a un regime di allenamento estenuante o rinunciare al proprio comfort.

«Con la Ginnastichina centinaia di litri di ritenzione idrica in meno, in questi 6 anni di attività – afferma Federica Accio – Quando ho compiuto quarant’anni, dopo molto tempo passato a lavorare in palestra, ho proposto quella che è la mia filosofia, ribellandomi e andando controcorrente. Il rispetto per gli altri significa rispettare le diversità. Io alleno tutti, anche persone con gravi patologie o altre che sarebbero state sedentarie a vita. Facendoli allenare con un’attività che non è assolutamente punitiva né stressante, ma che produce ottimi risultati in termini di remise en forme. Cerco di muovere non solo i muscoli ma dei valori. L’ascolto di sé e la consapevolezza del movimento sono i cardini della Ginnastichina® che senza eccessi, senza pretese, senza falsi modelli da raggiungere insegna ad essere costante nella pratica senza ossessioni. Facile, inclusiva, sostenibile, ma realmente efficace».

