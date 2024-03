Torna a Bollate Sabrina Lanzi, vera ambasciatrice della musica, che al pianoforte affascina il pubblico in Italia come all’estero.

Sarà a La Bolla Teatro con la musica di Schubert. Venerdì 5 aprile alle ore 21:00 insieme ai Solisti della Monferrato Classic Orchestra, di cui è direttore artistico e Presidente, un’orchestra sinfonica giovanile della Monferrato Classic Festival dedicato ai giovani talenti.

Sabrina Lanzi è la prima pianista donna italiana ad eseguire uno dei progetti più virtuosistici nel campo pianistico, l’opera integrale per pianoforte ed orchestra di Rachmaninoff.

Spigliata e anticonformista, non si sottrae mai a quella dicotomia che la caratterizza. Si è esibita in tutta Italia e con le grandi orchestre internazionali ed è stata insignita dell’onorificenza di “Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana” per meriti artistici e professionali.

Sabrina nel 2018 riceve dalla Città di Bollate l’onorificenza di cittadino onorario e in questa occasione, nel nostro teatro, attraverso la sua arte prenderanno vita le note esuberanti e melodiche del grande compositore viennese, Franz Schubert.

Sabrina Lanzi, e i Solisti della Monferrato Classic Orchestra|

venerdì 5 aprile 2024 |ore 21:00

al pianoforte Sabrina Lanzi

musiche di Franz Schubert

Quintetto per pianoforte e archi in La maggiore D667, Antonin Dvorak, Quartetto per pianoforte e archi op.87

Biglietti e informazioni presso l’Ufficio Cultura del Comune di Bollate | 02.35005575 – 800.474747 |

www.mailticket.it|info@labollateatro.it – www.labollateatro.it

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia