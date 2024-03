Iniziativa “Be the change”: Gender equity in music.

In onore della Giornata Internazionale della Donna, Believe, una delle società leader nel settore musica digitale, e TuneCore, partner leader per gli artisti indipendenti, hanno ufficialmente pubblicato i risultati della quarta edizione dello studio annuale BE THE CHANGE: Parità di genere nel settore musicale.

Per lo studio di quest’anno

La principale società di ricerca sull’intrattenimento e analisi dei media MIDiA Research, ha intervistato più di 4.100 esponenti del settore musicale — con focus principale su artist* e creativ* – per capire al meglio le difficoltà presenti e ricercare modalità attuabili e misurabili per ottenere un cambiamento effettivo in tutto il settore. Delle migliaia di persone coinvolte nel sondaggio, più del 35% si è auto-identificato come donna o gender expansive, con più del 75% proveniente da fuori USA, offrendo un vero e proprio spaccato dell’industria musicale.

Con una magnifica prefazione scritta dalla cantante vincitrice dell’Academy Award e due Grammy Award Melissa Etheridge, lo studio BE THE CHANGE: Parità di genere nel settore musicale del 2024 rivela la prevalenza di problematiche nell’industria musicale come discriminazioni di genere, molestie e violenze sessuali, disparità nei compensi, allontanamenti dal settore, e tante altre. Di seguito i dati chiave di questa ricerca, mentre potrai scaricare l’intero studio completo qui.

