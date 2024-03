Convegno su Rosario Livatino, con il testimone Piero Nava

Il Convegno “La toga e il martirio” svoltosi la sera del 21 marzo 2024 a Villa Burba, nell’ambito della mostra dedicata al giudice Rosario Livatino, ha permesso ai presenti di ascoltare la voce (per quanto camuffata per non essere riconosciuta) di Piero Nava, il testimone che ha permesso di catturare mandanti e killer dell’omicidio avvenuto il 21 settembre 1990 ad Agrigento e ora è costretto a vivere sotto copertura.

“Nella vita – ha detto Nava in collegamento telefonico – ci sono momenti in cui uno ha davanti una scelta sola, le conseguenze che ha generato non sono niente. Non avrei potuto agire diversamente. Testimoniando ho maturato rispetto per me stesso e dignità. Ho fatto la cosa giusta. Dovevo abbracciare la croce e così è stato. Quel giorno non sapevo che si trattasse di un giudice, oggi so che era un grande.

Lui è morto tragicamente, la mia vita si è fermata. Io non sono nessuno. Sono un uomo senza passato, ma non ho rimpianti: quel giudice meritava giustizia. Vorrei rivolgermi ai giovani: quando vedono qualcosa che non va, lo devono riferire. Così si può fermare il bullismo, per esempio. Ci sono sempre conseguenze in una scelta, ma si deve parlare. I miei genitori mi hanno insegnato che quando una cosa toccava a me non potevo delegare: testimoniare è stato immediato, nessuno mi ha costretto”.

Il convegno, moderato da Maria Teresa Ferla, presidente dell’associazione (OdV) Vita e Destino che ha organizzato l’evento con il Comune di Rho, ha visto intervenire Carlo Tremolada, presidente di Libera Associazione Forense e avvocato penalista a Milano; Simone Luerti, magistrato di sorveglianza; il vescovo Luca Raimondi. Presenti il consigliere regionale Carlo Borghetti, il Vicesidnaco Maria Rita Vergani, l’assessore Paolo Bianchi, la presidente della Commissione legalità e antimafia Clelia La Palomenta, le forze dell’ordine del territorio.

L’assessore alla Legalità Nicola Violante ha introdotto l’evento, collocandolo nel mese della Legalità organizzato dall’Amministrazione comunale: “Il 21 marzo è Memoria, memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie. Persone, rese vittime dalla violenza mafiosa, che rappresentano storie, scelte e impegno. Lo stesso impegno che è portato avanti dalle centinaia di familiari che camminano con Libera e che ne costituiscono il nucleo più profondo ed essenziale, nella continua ricerca di verità e giustizia.

Nel giorno in cui a Roma, con don Luigi Ciotti, in migliaia hanno camminato al fianco degli oltre 500 familiari presenti per sostenere le loro istanze di giustizia e verità, noi ricordiamo il giudice Livatino e, grazie alla collaborazione delle scuole secondarie del territorio, con la mostra “La legalità negli occhi dei ragazzi e delle ragazze”, le tante vittime di mafia. Rendiamo onore a Livatino, che accettava ogni sfida in tempi in cui lottare contro la mafia significava trovarsi spesso da solo contro tutti, che affrontava con impegno imparzialità ed equidistanza la mole incredibile del lavoro cui era chiamato e che la Chiesa ha voluto beatificare. A Rho, come ripete il Sindaco Andrea Orlandi, la mafia c’è, ma anche grazie a iniziative come questa l’intera comunità Rhodense ribadisce la propria avversione verso questo fenomeno”.

