Esplode la primavera con l’energia della musica. Dall’incontro tra il Dum Dum Republic e la “Umlaut – La Tua Musa APS” nascono i Concerti di Primavera. Tre appuntamenti straordinari per immergersi nella musica classica, con orchestra e performance soliste, per salutare l’inizio della nuova stagione in uno scenario unico al mondo, Villa Salati nell’area archeologica di Paestum.

«Un inno alla bellezza e all’arrivo della stagione più poetica e romantica dell’anno. È il nostro benvenuto alla Primavera, che porta con sé la sua promessa di nuovi inizi e di fresche melodie nell’aria, attraverso musiche intramontabili, da Vivaldi a Mozart a Morricone», sottolineano i promotori dell’iniziativa Biancaluna Bifulco e Domenico Tanza.

Il primo dei “Concerti di Primavera” è in programma per giovedì 21 marzo alle ore 19. Protagonista l’Orchestra d’archi “San Giovanni” di Napoli, diretta dal compositore italo-americano Keith Goodman, impreziosita dal violino solista di Natalia Shestakova.

Un’immersione sensoriale, in cui musica classica e natura si intrecciano, sull’erba, circondati dai colori, dal canto degli uccelli e dai profumi della nuova stagione.

«Grazie alla disponibilità e alla sensibilità della Famiglia Marano, il primo Concerto di Primavera si svolgerà in un luogo suggestivo, Villa Salati: le note potranno fondersi con l’atmosfera millenaria della città antica di Paestum, creando un’esperienza indimenticabile per tutti gli spettatori. L’obiettivo è rendere i Concerti di Primavera un appuntamento stabile, da ripetere ogni anno ed in forma sempre più strutturata», insistono i promotori dell’iniziativa.