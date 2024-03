Volley Coppe europee – Milano vola ad Istanbul

E’ quasi tutto pronto per il ritorno in campo in CEV Champions League dell’Allianz Vero Volley Milano, pronta all’appuntamento con la storia.

Martedì 19 marzo alle ore 18.00 italiane (diretta DAZN), sul taraflex dell’Burhan Felek Voleybol Salonu le meneghine se la vedranno contro il Fenerbahce Opet Istanbul per la gara di ritorno di semifinale della massima competizione continentale per club. Una notte tutta da vivere per Milano, ma anche per tutti i tifosi: saranno tantissimi i sostenitori che vivranno da protagonisti questo match, che si preannuncia entusiasmante, grazie alla diretta sui maxischermi dell’Opiquad Arena di Monza.

Milano, per conquistare il pass per l’atto finale della manifestazione, dovrà nuovamente esprimere la sua pallavolo migliore, spingendo forte al servizio e una correlazione muro-difesa solida, utile ad agevolare la fase break. Le meneghine partiranno con il vantaggio di aver vinto nettamente la gara di andata per 3-0, il che vuol dire che “basterà” vincere almeno due set per assicurarsi l’accesso alle Super Finals. Milano può vantare un record di 11 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 14 partite di Champions, curiosamente tutte per mano del VakifBank Istanbul. Paola Egonu (164 punti realizzati) è attualmente la capocannoniera dell’Allianz Vero Volley Milano e della CEV Champions League. Da segnalare anche il grande apporto difensivo della centrale USA Dana Rettke; ben 27 i muri vincenti realizzati in questa stagione.

