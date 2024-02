Taglio del nastro oggi al quartiere Musocco dove, grazie ai lavori voluti dall’Amministrazione comunale, piazza Santorre di Santarosa ha cambiato volto. Il progetto ha trasformato lo spazio pubblico, aumentando l’area a disposizione dei pedoni e gli spazi di aggregazione. Installati nuovi elementi di arredo con panchine e alberi.

Rispetto al passato l’area pedonale è passata da 350 metri quadri agli attuali 950 con la piantumazione di 27 nuove alberature che integrano le 7 esistenti, una nuova illuminazione pubblica e l’installazione di 7 panchine con schienale e 12 nuove sedute.

È stata inserita una nuova area per la sosta delle biciclette con rastrelliere non distante dalla fermata appena riqualificata delle linee tramviarie 1 e 12 mentre grazie ad una importante depavimentazione è stato possibile realizzare 700mq di nuova pavimentazione drenante che integra le aree verdi.

Grazie alla nuova Zona 30 viene messa in atto una forte mitigazione del traffico in attraversamento e la possibilità per i velocipedi di procedere in carreggiata in sicurezza garantendo, attraverso via De Rossi, il collegamento del piazzale con il percorso ciclabile di via Varesina. La viabilità è sostanzialmente invariata con la sola trasformazione di via Galliari, in senso unico di marcia in uscita, dalla piazza verso via Ludovico da Breme.

