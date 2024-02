Sono 250 gli studenti di Senago dai 10 ai 14 anni che hanno partecipato al percorso di cittadinanza attiva

per costituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle ragazze a Senago che ha portato all’elezione del “Sindaco” Paolo Venditti e dei 24 “consiglieri comunali” che lo affiancheranno, a seguito del voto di lunedì 12 febbraio 2024 espresso dagli studenti delle scuole elementari e medie di Senago.

Il percorso che ha portato a questo risultato è stato portato avanti con l’aiuto degli educatori di Koinè cooperativa sociale su iniziativa del Comune, che ha coinvolto gli studenti della scuola primaria “Marconi”, della scuola primaria “Calcutta” e della scuola secondaria di primo grado “Allende”.

Per le scuole primarie sono state coinvolte tre classi quinte per un totale di 54 bambini e bambine, mentre sono state coinvolte tutte le 10 classi dell’istituto “Allende”.

Gli interessi manifestati principalmente dai ragazzi nei programmi elettorali che hanno elaborato durante il percorso vanno dalla cura dell’ambiente e del territorio urbano, alla manutenzione degli spazi pubblici, all’attivazione/riattivazione di spazi per i giovani nonché l’attenzione verso le fasce più deboli e i temi di attualità.

Il progetto è entrato nel vivo da novembre 2023: con un incontro dedicato a ciascuna classe aderente, gli educatori di Koinè cooperativa sociale hanno raccontato ai giovani, attraverso la metafora di una squadra sportiva, cosa fossero il consiglio comunale e il sindaco, i loro compiti nonché le modalità di elezione.

I ragazzi sono stati coinvolti soprattutto sulla importante opportunità che gli veniva fornita di diventare cittadini attivi candidandosi per il CCRR.

La risposta dei giovani non ha tardato ad arrivare, soprattutto da parte dei più piccoli, in quanto si sono candidati in tutto 50 minori.

La fase successiva del progetto ha visto la partecipazione dei candidati agli incontri di programmazione, prima individuale e poi di gruppo, degli obbiettivi che avrebbero voluto portare avanti qualora fossero stati eletti dai coetanei, il tutto mediato sempre dalla figura educativa.

Si è così giunti alla realizzazione di 4 programmi elettorali per ciascun gruppo, ognuno con i propri obiettivi, il proprio simbolo e nome.

“Il loro lavoro è stato ricco di entusiasmo ed energia che sicuramente potrà fungere da vivace motore nelle future collaborazioni con il consiglio comunale ‘degli adulti’. In attesa di conoscere la data di insediamento ufficiale del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, facciamo un grande applauso a questi giovani che hanno deciso di attivarsi concretamente per migliorare il territorio in cui abitano!” ha detto Elena Mazzola di Koinè coop sociale, educatrice.

https://koinecoopsociale.it/wp-assets/webp-express/webp-images/uploads/2024/02/senago-CCRR-elezioni-2024-e1708419571588-854×480.jpg.webp

