Lorenzo d’Alfonso riceve il premio della Getty Foundation

Professore Associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici – Sezione di Antichità dell’Università di Pavia, ha ricevuto il Getty Residential Scholar Grant per il 2024/2025.

Un riconoscimento internazionale di assoluto prestigio che garantisce un finanziamento per la ricerca e un periodo di studi presso il Getty Research Institute di Los Angeles.

Il progetto di ricerca per cui il professor d’Alfonso ha ottenuto il riconoscimento è dedicato alle attestazioni di alfabeto frigio rinvenute su ceramica durante gli scavi 2023 a Kınık Höyük in Cappadocia. Esse permettono di riconsiderare la diffusione delle scritture alfabetiche dal Levante attraverso contatti via terra invece che esclusivamente attraverso la circolazione marittima nel Mediterraneo.

Lo sviluppo del progetto

Ha contribuito un convegno internazionale organizzato a Pavia nel 2022 dal Dipartimento di Studi Umanistici di UNIPV in collaborazione con l’lstituto per lo Studio del mondo antico di NYU sulla Frigia, una regione dell’Anatolia nord-occidentale e interna, che fu terra di confine tra l’Oriente e l’Occidente per tutto il primo millennio a.C.

Lorenzo d’Alfonso è anche Full Professor of Ancient Western Asian Archaeology and History presso la New York University. Si è laureato in Civiltà antiche a Pavia nel 1997, approfondendo gli studi sull’Anatolia antica all’Università di Firenze dove si è dottorato nel 2002. I suoi interessi di ricerca principali riguardano l’archeologia politica e sociale della Siria e dell’Anatolia e i contatti interculturali con gruppi ed entità politiche del Mediterraneo antico

