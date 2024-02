Arancione: il nuovo spettacolo al teatro Golden

L’arancione non è solo un mix tra il giallo e il rosso ma è anche il titolo di un nuovo spettacolo nel quale questi due colori simboleggiano rispettivamente il “Chi siamo” e “Chi gli altri vorrebbero che fossimo”.

Una commedia originale, divertente ed imperdibile, è pronta ad approdare al teatro Golden dal 22 febbraio al 3 marzo 2024 con un cast super atteso e composto da: Fabrizio Colica, Leonardo Bocci, Patrizia Loreti, Paola Michelini, Mauro Conte, per la regia di Fabrizio Colica e l’aiuto regia di Riccardo Sinibaldi. “Arancione” è una commedia ambientata a ora di cena, ma senza una cena vera e propria.

È un continuo abbattimento delle aspettative, dalle più piccole, come quelle di una delusione nel non trovare un pasto pronto in casa di chi li ha invitati, a quelle più grandi, come quelle di un figlio che si mette con una persona del suo stesso sesso. È una commedia umoristica contemporanea che non contrasta gli stereotipi, ma li abbraccia. Il testo ruota attorno la figura del padrone di casa, Fabrizio, che invita suo fratello e la sua ex, per presentare loro il suo nuovo fidanzato. Gli invitati finiranno per essere di più, per una serie di eventi del tutto casuali che “se succedessero in un testo teatrale, la gente non ci crederebbe”.