In occasione della Giornata Mondiale contro il bullismo e cyberbullismo e del Safer Internet Day, si è svolto oggi, presso la Sala Tirreno della Regione Lazio, il 5° Convegno Nazionale BullyFace, organizzato da UDICON, Unione per la Difesa dei Consumatori.

La presidente di Udicon, Martina Donini, ha accolto la platea sottolineando la gravità del bullismo anche quando si manifesta in forma non fisica, come nel caso del cyberbullismo. “Le parole possono essere altrettanto violente. Non si può pensare di fare un commento sui social senza credere che non abbia delle ricadute. Dietro ai social ci sono responsabilità alle quali tutti devono rispondere”. E ha proseguito: “Sono 32mila le denunce che riguardano atti di bullismo. Ma siamo certi che i numeri siano molto più alti e comprendono tutti coloro che non denunciano. L’ultima legge sul bullismo risale al 2017. Sono passati 7 anni. Servono nuove regole rispetto a un fenomeno in continua evoluzione”.

Il convegno ha visto la partecipazione di diverse personalità di spicco. Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa e per la copiosa partecipazione degli studenti. Costanza Andreini, Public Policy Manager di META, ha discusso delle sfide legate al monitoraggio e alla moderazione dei contenuti sui social network, affermando che “Il bullismo risente della cultura di riferimento perché quello che può essere sarcasmo per alcuni è un’offesa per altri. I social agiscono su degli standard internazionali per cui va trovato un bilanciamento tra la libera espressione e le aggressioni verbali”. Giorgia Colapicchioni della Polizia di Stato ha invitato i giovani a non essere passivi di fronte agli episodi di bullismo e a controllare le policy dei social, mentre Chiara Antonini, Vicepresidente Osservatorio Nazionale Adolescenza Onlus, ha portato all’attenzione l’importanza di gestire le emozioni e di resistere al conformismo.

