Winx Club compie 20 anni. Orgoglio italiano in tutto il mondo, le fatine nate dal genio visionario di Iginio Straffi hanno raggiunto il pubblico globale con le loro avventure sempre nuove e avvincenti, conquistando intere generazioni.

WINX Club: l’orgoglio mondiale tutto italiano compie 20 anni

Un fenomeno evergreen fra i più seguiti a livello internazionale dalle fasce di pubblico preschool, kids e adolescenti, a dimostrazione della forza di un brand classico che ha sempre saputo rinnovarsi e anticipare le tendenze investendo su contenuti altamente educativi e di qualità, facendosi portatore di valori universali quali la diversità e l’inclusività, superando qualsiasi confine culturale.

Amicizia, coraggio, impegno, generosità e ottimismo sempre uniti da un pizzico di magia: è questo il mix esplosivo di cui le Winx sono ambasciatrici fin da quando la serie entrò nelle case italiane per la prima volta, il 28 gennaio 2004 su Rai 2.

I personaggi e la magia

Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna sono cresciute insieme ai loro fan, portando il brand Winx Club alla ribalta mondiale con avventure incredibili, trasformazioni sempre più sorprendenti, show straordinari e uno stile inconfondibile e in costante evoluzione, passando dai primi disegni a mano realizzati da Iginio Straffi fino all’animazione in 3D con effetti speciali di elevatissima qualità.

Distribuito in oltre 150 paesi, Winx Club conta già 8 serie animate televisive, 2 serie animate coprodotte con Netflix e 2 serie live action Netflix Original, a cui si aggiungono 3 lungometraggi animati per il cinema, live show e musical internazionali che continuano a far cantare e ballare il pubblico di tutto il mondo.

Una nuova avventura

E l’avventura continua: Rainbow ha infatti annunciato che il reboot animato della serie è già in produzione, per emozionare e stupire i fan più affezionati della saga e i tanti nuovi fan con un capitolo inedito del classico 100% made in Italy.

Il 2024, aspettando l’uscita del nuovo capitolo animato di Winx Club, sarà costellato di eventi speciali e progetti dedicati a questo grande anniversario, per festeggiare insieme il compleanno delle fate più speciali di sempre.

Per più informazioni

www.winxclub.com

https://www.instagram.com/winxclub

https://www.facebook.com/WinxClubItalia

https://www.youtube.com/user/WinxClubIT

