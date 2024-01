Il 15 Gennaio 2024 è la data ultima per le iscrizioni gratuite ai “TROFEI DI MILANO CORTINA 2026 – Educazione, Cultura e Sport per i Giovani”, Campionati interscolastici sportivi e attività formative per Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado della Città Metropolitana di Milano, ossia la “ GenerAZIONE 2026 ”. Un Progetto lungo un anno, con iscrizioni gratuite, caratterizzato da un grande impegno educativo e da un significativo fattore di crescita umana con il sostegno di ICS – Istituto per il Credito Sportivo e con la collaborazione delle principali Istituzioni sportive, scolastiche ed amministrative, della Fondazione Milano Cortina 2026 (con inserimento nel Progetto “Gen26”) e con il supporto e l’Organizzazione Tecnica di AICS Milano, Sportre Cegis a.s.d e FICTS Italia a.s.d.

Le attività si articolano in 2 fasi: Sportiva e Formativa/Educativa per tutta la durata dell’anno scolastico (novembre-maggio) e sono suddivise in 5 Aree: I tuoi “Giochi”, le tue “Immagini”, i tuoi “Valori”, i tuoi “Stili di vita”, le Tue “Gare”, finalizzate alla partecipazione di ragazzi/e (dai 6 ai 13 anni) delle Scuole Primarie maschili e femminili – e Secondarie di 1° grado pubbliche e private della Città Metropolitana di Milano con la collaborazione delle famiglie, dei Consigli di Circolo, dei Consigli di Istituto, di Classe, dei Dirigenti Scolastici e degli Insegnanti.

Il Regolamento 2024 dei “TROFEI DI MILANO CORTINA 2006” è disponibile al link http://trofeidimilano.it/2024/regolamento.pdf con le norme e le modalità di partecipazione concordate con i Dirigenti scolastici e gli Insegnanti. Sono in palio premi speciali e materiale sportivo per le Scuole oltre ai premi per i partecipanti. Tutte le attività sportive sono ecosostenibili, aperte alle persone diversamente abili, volte alla loro integrazione nelle attività motorie senza alcuna discriminazione e, con la “Settimana Olimpica” (8 – 10 Maggio 2024), si concluderanno all’Arena-Brera di Milano.

