Dall’ 8 al 18 febbraio 2024 al Teatro Puntozero Beccaria, il teatro del carcere e non nel carcere.

Puntozero: Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll

Dall’8 al 18 febbraio 2024 al Teatro Puntozero Beccaria la compagnia teatrale Puntozero composta da giovani detenuti e non, diretta dal regista Giuseppe Scutellà ritorna in scena con Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. La compagnia torna sul palco con undici imperdibili serate destinate a incantare il pubblico di tutte le età.

La magia e la meraviglia del mondo di Lewis Carroll prendono vita come mai prima in un surreale viaggio nel Paese delle Meraviglie, dove ogni angolo nasconde nuove sorprese, in cui l’assurdità e la creatività si fondono in ambientazioni magiche.

Un mondo in cui le situazioni non seguono sempre una logica o un significato prevedibili, resistendo spesso all’interpretazione.

Alice ci rappresenta

Alice viene completamente travolta in un perturbante percorso di crescita, precipitando in un mondo onirico e kafkiano, in cui le regole cambiano ogni minuto. Tutto ciò la porterà a dover interagire con personaggi inquietanti e grotteschi che metteranno in continua discussione la sua identità. Il risultato sarà un conflitto senza tregua tra razionalità e immaginazione. Alice si ritrova, così, in un mondo che non riesce a spiegarsi, da scoprire e sperimentare, intriso di potenzialità e di pericoli.

“Ho voluto adottare diverse tecniche teatrali e recitative dando libero sfogo alla creatività. Vorrei che Alice possa diventare un momento di festa e gioia per gli spettatori e per gli attori della compagnia. Quello che vorrei suscitare è emozione e stupore, dando una visione positiva del futuro” spiega Giuseppe Sciutellà.

Informazioni sullo spettacolo

Età consigliata: da 6 anni

Orari: lunedì-sabato ore 19:30; domenica ore 16:30

Prezzi: intero 15 euro; ridotto 10 euro (bambini inferiori ai 12 anni)

Biglietti disponibili sul sito:

https://www.vivaticket.com/it/ticket/alice-nel-paese-delle-meraviglie/221238

