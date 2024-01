Nuova edizione di «Freedom – Oltre il confine», al via da lunedì 15 gennaio, in prima serata, su Italia 1. Il programma di e con Roberto Giacobbo torna in TV, con reportage inediti e di grande impatto visivo, realizzati in Italia, in Grecia, in Portogallo, in Egitto, e non solo.

Al centro del primo appuntamento:

– in Lazio, a Roma, per conoscere i gladiatori che si sfidavano nel Colosseo;

– in Puglia, con un permesso speciale, per la storia della scoperta delle Grotte di Castellana;

– in Grecia, ad Atene per raccontare la vera storia di Antikythera, il primo computer della storia, quello che ha affascinato anche Indiana Jones, nell’ultimo capitolo della saga;

– in Sardegna, a Caprera, per entrare nella casa di Giuseppe Garibaldi;

– in Lombardia, a Milano, nell’Archivio di Stato, dove sono conservati documenti sul primo UFO crash, risalente agli anni Trenta.

Altri articoli Dietro la TV su Dietro la Notizia