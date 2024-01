Gli albergatori sono pronti a lanciare il guanto di sfida, rimettendosi in gioco per affrontare le nuove sfide di Bruno Barbieri 4 Hotel, per la prima volta in chiaro, su TV8, da domani, 15 gennaio, ogni lunedì, alle ore 21.30.

Lo Chef stellato torna protagonista della gara – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – che mette in competizione gli hotel, alla ricerca del senso per l’ospitalità che fa sì che le strutture rappresentino il più importante biglietto da visita per chiunque debba o voglia viaggiare. Uno stile nell’accoglienza e un modo di fare hôtellerie in cui gli albergatori italiani sono chiamati a primeggiare per poter presentare al meglio il proprio territorio, in quanto originari e portavoce di una delle destinazioni più ambite dai turisti di tutto il pianeta. Capacità che spesso sono state esportate all’estero, con albergatori italiani che sono andati a lavorare in giro per il mondo oppure gestori stranieri che hanno preso a piene mani dalle abitudini del Belpaese per fornire ai turisti un’accoglienza indimenticabile: proprio a loro, Bruno Barbieri dedica due tappe speciali del suo viaggio di quest’anno, che per la prima volta oltrepassa i confini italiani arrivando a Marrakech, punto di partenza della sua rotta, e a Malta. Sarà un giro sensazionale e sorprendente, la scoperta di come lo stile italiano dell’hôtellerie si sia mischiato – in queste sue mete amatissime proprio dai turisti italiani – alle tradizioni locali.

Tornato nel nostro Paese, Bruno riprenderà il suo viaggio da Nord a Sud spostandosi da Firenze fino alle strutture pet-friendly dell’Emilia-Romagna, da Trieste all’Umbria, da Milano alla Carnia, alla ricerca delle nuove idee del settore e di nuove forme di ospitalità.

