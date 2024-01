Il terzo appuntamento con «Freedom – Oltre il confine» – il programma di e con Roberto Giacobbo, che propone reportage inediti e di grande impatto visivo, realizzati in Italia, Grecia, Portogallo, Egitto e non solo – va in onda lunedì 29 gennaio, in prima serata, su Italia 1.

Al centro della puntata:

– in Piemonte e in Lombardia, nelle Cave di Candoglia, per scoprire l’origine del marmo che riveste da sempre, e in maniera esclusiva, il Duomo di Milano;

– in Portogallo, per scoprire le misteriose origini della città di Lisbona;

– in Friuli, per le ultime ricerche e studi di un luogo affascinante come l’Orrido di Pradis;

– in Sardegna, sull’Isola dell’Asinara per scoprire la storia dell’Alcatraz italiana,

– in Lazio, per salire con un permesso speciale sulla cupola del Pantheon, a Roma.

