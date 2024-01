Domani esce “Bondage – La gola” , il nuovo singolo di Chadia

Sonorità che rimandano all’Oriente incorniciano il testo di “Bondage – La gola”, un pezzo sensuale che racconta il gioco della seduzione tra due partner, legati da un’attrazione reciproca che li porta a intessere e sciogliere continuamente un legame che si fortifica proprio grazie a una provocazione continua.

Il singolo

Prodotto da Big Fish, è il primo di una serie di brani associati ai sette peccati capitali. Degna di nota è la parte visual del pezzo, curata dal duo creativo Laccio & Shake.

“Bondage – La gola” è la seconda parte del nuovo capitolo della storia musicale di CHADIA, tornata da pochi mesi in una veste completamente inedita, matura e consapevole. L’artista non perde però la sua verve e la personalità con cui si è sempre contraddistinta, lasciando spazio, in questo pezzo, alla passionalità e alla seduzione, dimostrando di essere un’artista capace di spaziare da temi più o meno impegnati.

Il nuovo pezzo è stato anticipato, a dicembre, da “Figli del deserto”, brano nato dal percorso di decostruzione e ricostruzione personale che la rapper ha intrapreso per esorcizzare tutti i demoni del passato e ritrovare il coraggio di guardare dentro di sé.

Biografia

CHADIA, nata in Spagna da genitori marocchini, si è distinta nel filone della trap italiana, in cui ha portato un tocco di femminilità senza rinunciare all’impetuosità espressiva che caratterizza questo genere. Ha colpito tutti per i suoi testi e la sua attitudine sfrontata e sessualmente esplicita, che la accomuna alle sue colleghe d’oltreoceano e che è cosa tuttora assai rara in Italia, facendole collezionare un successo dopo l’altro. Esordisce nel 2019 con l’ep “Avere 20 anni”, contenente i brani “Fumo Bianco” e “Bitch 2.0” diventati dei veri e propri manifesti generazionali, con cui viene consacrata come la rapper #1 nella scena femminile italiana.

Nel maggio del 2020 pubblica “Bella così” feat. Federica Carta, certificato Disco d’Oro e che consacra CHADIA al pubblico mainstream sensibilizzando sul tema della body positivity. Nel 2021 “Non mi uccidere (feat. Alice Pagani)”, colonna sonora dell’omonimo film Netflix di Andrea De Sica. Nel 2022 conduce il talk show “Sex, Lies and Chadia” su Real Time e Discovery+, a cui ha fatto seguito l’omonimo libro pubblicato da Baldini+Castoldi. A ottobre 2023, dopo un periodo di silenzio e di ricostruzione personale e professionale, torna sulle scene lanciando il format video “Jojo House” su YouTube e Spotify: definito “lo spazio più real d’Italia”, vede CHADIA intervistare ospiti di vario tipo, da cantanti a influencer, abbracciando temi eterogenei, come sesso, soldi e fama.

