Dopo alcuni anni di pausa tornano i Latin Mood, la formazione guidata da Fabrizio Bosso e Javier Girotto: saranno sul palco di via Borsieri venerdì 12 gennaio con un nuovo repertorio, pieno di creatività anche grazie alle composizioni e alle improvvisazioni dei singoli elementi del gruppo, a rappresentare ancora una volta l’eccezionalità di questa combo. Una nuova occasione per produrre musica in quel linguaggio infinitamente variegato che è il latin jazz: nel concerto non mancheranno brani storici del gruppo, tratti dagli album Sol e Vamos.

Sabato 13 e domenica 14 gennaio tornerà in via Borsieri Sydney Ellis, la cantante afroamericana dalla voce inconfondibile: appassionata di jazz e di R’nB e ispirata da artiste quali Bessie Smith, Dina Washinton, Nina Simone e Elmore James, Sydney Ellis è in grado di spaziare tra generi musicali diversi, travalicando con facilità ed estrema abilità i confini di blues, jazz e gospel. L’originalità della sua musica e il ricco repertorio maturato nella sua trentennale carriera rendono ogni suo concerto davvero unico e speciale.

(Ore 20.30 – 35/30 € SOLD OUT; ore 23.00 sabato e ore 22:30 domenica – 25/20 €)

Nove autori – Umberto Bindi, Lucio Battisti, Lucio Dalla, Pino Daniele, Bruno Lauzi, Lelio Luttazzi, Mino Reitano, Gino Paoli e Bruno Martino – e quattordici brani italiani, che hanno lasciato il segno negli ultimi cinquant’anni del secolo scorso, costituiscono l’Italian Songs Project che verrà proposto dal gruppo Unity Music Project martedì 16 gennaio. Le canzoni, scelte con cura sotto la direzione artistica di Felice Clemente e riarrangiate dal sassofonista Marcello Noia, riprendono le conosciutissime linee melodiche in cui si inseriscono improvvisazioni potenti costruite sulla grazia originale delle armonie. L’utilizzo del linguaggio jazzistico reinterpreta i brani del progetto in una chiave di lettura attuale, un concerto da ascoltare tutto d’un fiato che riporta alla mente anni di cambiamenti socio-culturali profondi ricordati attraverso la migliore musica dei grandi maestri di quel tempo.

Blue Note

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia