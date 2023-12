“Un professore 2” con Alessandro Gassmann giovedì su Rai1

Giovedì 21 dicembre su Rai1 in prima serata il finale di stagione della serie evento regalerà incredibili sorprese.

Episodi 11 e 12

Episodio 11 – SARTRE: LA LIBERTÀ DI SCELTA

Viola e Rayan sono sempre più vicini. Dante prende una difficile decisione sulla propria salute. L’assistente sociale informa il professore e la preside Smeriglio del rapimento di Lilli, scatenando l’allarme generale. Mimmo collabora con la polizia per incastrare Molosso e i suoi scagnozzi. Manuel convince Nina a nascondersi con la bambina in villa, ma Dante li scopre e vuole che la ragazza restituisca la figlia agli assistenti sociali, prima che la famiglia affidataria sporga denuncia. Riuscirà a convincerla in tempo?

Episodio 12 – EPICURO: TRA VITA E MORTE

L’avvocato di Nicola convince la famiglia affidataria di Lilli a non sporgere denuncia. Anita confessa a Dante del tradimento con Nicola e, a sua volta, Dante le rivela ciò che è accaduto con Floriana. Mimmo e Pantera mettono in atto il piano concordato. Dante porta la classe a fare lezione davanti all’ospedale, ma ha un malore improvviso e viene sottoposto a un intervento d’urgenza. Mimmo informa Simone del suo ingresso in un programma di protezione testimoni: adesso cosa succederà tra loro? Nicola offre a Nina un lavoro part-time per aiutarla a riottenere l’affido di Lilli. Poi, informa la famiglia che dovrà trasferirsi a Tokyo. Anita e Dante, che durante la malattia di lui si sono riavvicinati, riusciranno a superare le incomprensioni reciproche e a ricominciare insieme?

Serie tv in 6 serate in prima visione su Rai 1.

FINALE DI STAGIONE 21 dicembre 2023

Una coproduzione Rai Fiction – Banijay Studios Italy scritta da Sandro Petraglia, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni, Fidel Signorile.

Basata sulla serie originale “Merlí” scritta da Héctor Lozano.

Regia di Alessandro Casale.

Con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas, Damiano Gavino, Domenico Cuomo, Christiane Filangieri.

