Tempeste e Rifugi: il tema dell’ultima puntata di “Play Books”

“Tempeste e Rifugi” è il tema dell’ultima puntata di “Play Books”, la produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali dedicata agli amanti della lettura, da giovedì 21 dicembre in esclusiva su RaiPlay. Gioia Salvatori e Ilaria Gaspari si soffermano sul legame tra pericolo e salvezza, mentre il poeta Guido Catalano legge la sua “Teniamoci stretti che c’è vento forte” e Claudio Morici racconta l’amore che ha illuminato gli otto anni in manicomio della poetessa Alda Merini.

La tempesta intesa come pericolo, è nella vanità che fa perdere quasi tutto a uno sceneggiatore di successo, in “Stacy” di Gipi, e nei reticoli delle “Tarantelle condominiali” e dei social battuti dall’’influencer Sara Penelope Robin. Il pericolo è anche nel non avere una direzione, come accade al personaggio interpretato da Valerio Mastandrea in “Tutti giù per terra” di Davide Ferrario, un’istantanea della crisi del 21° secolo che non si è ancora spenta.

