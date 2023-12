Decisamente potente il primo annuncio della line up del festival Sea Star, in programma ad Umago, in Croazia, a pochi chilometri dal confine italo-sloveno, da giovedì 23 a domenica 26 maggio 2024.I primi headliner annunciati?

Gli Artbat, il duo elettronico più richiesto al mondo, Iniko, tra le migliori esponenti delle nuove generazioni musicali, il famoso deejay e producer britannico Hot Since 82, la star mondiale della techno Deborah De Luca e gli eroi regionali Joker Out e Buč Kesidi. Atteso un pubblico proveniente da tutta Europa, in primis dall’Italia, ma anche da Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio e Regno Unito.

