Rudy Guede: il commento di Raffaele Sollecito

Maltrattava la ex, divieto di avvicinamento per Guede. A Pomeriggio Cinque il commento di Raffaele Sollecito.

“RUDY GUEDE? PIU’ VOLTE HANNO DETTO CHE ERA MOLESTO CON LE RAGAZZE”

Il commento nel dettaglio

“Non conosco Rudy Guede, non mi interessa insomma nemmeno conoscerlo. Quello che abbiamo letto sugli atti, abbiamo analizzato sulla sua condotta prima dell’omicidio stesso, era praticamente la prova provata della sua colpevolezza, della sua responsabilità e questo che sta succedendo adesso purtroppo mi fa intendere che nulla è cambiato”.

Sono le parole di Raffaele Sollecito raggiunto telefonicamente da “Pomeriggio Cinque” – il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5 – che commenta la notizia sull’ivoriano condannato per l’omicidio di Meredith Kercher, raggiunto da una misura cautelare di divieto di avvicinamento per via di violenze perpetrate all’ex compagna.

Le conclusioni

“Più volte hanno detto che lui era piuttosto molesto con le ragazze, persone hanno testimonianze di ogni genere – continua Sollecito – Quindi diciamo questo c’era all’epoca e poi quello che è successo dopo onestamente non ho seguito minimamente ma ovviamente non è che mi interessi in generale”.

