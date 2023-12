Ancora grande musica al Lunabanana di Rosignano Solvay

Ancora grande musica al Lunabanana di Rosignano Solvay 8-9-10 dicembre Mauro Grossi, Alfonso De Pietro e Nico Gori.

La musica non si ferma al Lunabanana La Casa delle Balene e anche in questo primo fine settimana festivo tanti ospiti e voglia di stare insieme!

La programmazione

Venerdì 8 dicembre ore 21,30 al Lunabanana La Casa della Balena il pianista e compositore conosciuto in tutto il mondo, Mauro Grossi in trio.

Grossi più volte è stato scelto come rappresentante della cultura italiana dal Presidente della Repubblica in eventi istituzionali all’estero, (a Mosca l’ultima occasione) è anche insegnante di molti Artisti di fama internazionale tra cui un certo Stefano Bollani.

Mauro Grossi Trio presenterà lo spettacolo Generazioni.

Sabato 9 alle 17,30 con Francesca Cammisa, responsabile dell’area letteraria, inizia un nuovo ciclo di appuntamenti dedicati alla scrittura, in cui amici scrittori presenteranno e racconteranno le proprie opere accompagnati da Musicisti e Attori.

Il primo appuntamento sarà condotto da Francesca accompagnata da Luca Forni Sientmamò per Un pomeriggio da ascoltare.

Sempre sabato 9 alle 21,30 ospite delle Balene Alfonso De Pietro cantautore, compositore e scrittore da anni simbolo della lotta alle mafie e splendido esempio e testimone del valore dell’arte vissuta con impegno civile.

Domenica 10 dicembre dalle 16,30 in poi l’appuntamento di dicembre con il mitico Nico Gori & the Young Lions, per la consueta jam session diretta dal “Clarinettista degli Dei” come spesso viene definito dalla stampa. Splendida occasione per i musicisti di condividere il palco con grandi ospiti a sorpresa e per il pubblico di trovarsi davanti ad eventi unici e irripetibili.

Informazioni utili

Tutti gli eventi continuano ad essere ad ingresso libero, consigliata la prenotazione allo 0586/420185

Lunabanana La Casa della Balena Via Mascagni, 109 – Rosignano Solvay (Li)

Info e prenotazioni 320/2220915

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia.