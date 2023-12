Il 15 dicembre l’Allianz Cloud (MI) grande serata di boxe

Il 15 dicembre l’Allianz Cloud di Milano sarà teatro di una grande serata di boxe. Sette gli incontri professionistici in cartellone. Tra questi, per la prima volta in Italia in palio ci saranno tre titoli Internazionali all’interno di un unico appuntamento.

“E’ stato emozionante ascoltare tanti giovani campioni – ha detto il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani, Lara Magoni – che vedono nella boxe una grande occasione per la vita. Un parterre di campioni da seguire assolutamente. Io ci sarò a testimoniare l’importanza di questa disciplina, che vorrei fosse condivisa da più giovani possibili. Per crescere in uno sport che richiede serietà e sacrificio e per arrivare a essere cittadini migliori“.

L’evento

L’evento, organizzato dal Fight Club Fragomeni in collaborazione con la TAF (The Art of Fighting), ha una fight card di eccezionale livello in cui spiccano tre match titolati: per WBC Silver Internazionale Medi, Samuel Nmomah contro Nino Rossetti, per la corona WBC Mediterraneo Medi, Dario Morello contro Joshua Nmomah, e per i WBC Mediterraneo Superwelter, Cristian Mazzon contro Khalil El Harraz.

“Una serata meravigliosa con match veri, importanti – ha detto Giacobbe Fragomeni, indimenticato campione del mondo WBC nel 2008 categoria massimi leggeri -. Dove non c’è nulla di deciso a tavolino. Il mio invito è di venire ad assistere a questi match, chi ci sarà non potrà che restare a bocca aperta di fronte a questo spettacolo“.

I partecipanti

Christian Mazzon, nuovo volto del pugilato italiano, dopo aver conquistato il titolo italiano dei pesi superwelter, lotterà per una cintura internazionale (WBC Mediterraneo), sfidando il pugile romano Khalil El Harraz.

Oltre al campione Mazzon, sul ring si alzeranno anche gli imponenti gemelli nigeriani Samuel e Joshua Nmomah, pronti a sfidare rispettivamente Giovanni Rosset e Dario Morello. Grande attesa anche per il derby tra il talentuoso giovane Francesco Paparo e l’esperto Andrea Sito, così come per il ritorno sui pesi massimi di Jonathan Kogasso e Alessio “Ciccio” Spahiu.

L’evento, trasmesso in diretta televisiva su Dazn, sarà arricchito da una esibizione live di Gue Pequeno, uno degli artisti rap più in vista del momento in Italia.

