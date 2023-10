Remax Essenza, consulenti competenti e “Open House”

RE/MAX Essenza

Il centro di mediazione immobiliare, presente già storicamente in Como con 3 sedi, ne ha aperta una quarta a Bollate in via Roma, 31.

Nella foto vediamo Graziella Di Grazia, consulente RE/MAX Essenza con il collega Davide Casati, durante un Open House tenutosi sabato sul territorio bollatese, esempio di collaborazione tra gli agenti RE/MAX.

Un agente immobiliare RE/MAX Essenza ha il vantaggio di poter collaborare con una rete globale di professionisti del settore. Grazie a una rete di colleghi più ampia, può fornire informazioni dettagliate sull’andamento del mercato immobiliare anche in altre località dove non è solito operare e mettere i clienti in contatto con esperti che possano seguire tutte le fase della compravendita, come credit specialist (24Max) per la richiesta di un mutuo, notai e geometri.

Il ruolo del consulente RE/MAX ESSENZA

Affidandosi ad un consulente RE/MAX Essenza il cliente ha un unico referente che coordina e gestisce la promozione del suo immobile, collaborando sia con consulenti RE/MAX, sia con altre agenzie che non fanno parte del network. Grazie a tale sistema il Consulente è in grado di far aumentare in modo esponenziale il numero di potenziali clienti, riducendo i tempi di vendita.

La vendita di un immobile non è un processo casuale, necessita di un progetto di commercializzazione mirato ad agevolare la percezione del valore della proprietà e a renderla unica nel suo genere. Per ottenere questo risultato RE/MAX Essenza utilizza un piano marketing personalizzato per ogni immobile, l’Open House fa parte di questo.

Con l’Open House coloro che desiderano vendere l’immobile “aprono la propria casa” ai potenziali acquirenti. Le visite si svolgono con un consulente immobiliare RE/MAX Essenza sempre pronto a fornire informazioni e consulenza professionale.

Vantaggi per chi cerca casa:

Visita dell’immobile senza appuntamento

Possibilità di una seconda visita dell’immobile nella stessa giornata, senza dover fissare un ulteriore appuntamento.

Riduzione del rischio che la casa possa essere venduta con il trascorrere dei giorni, grazie al fatto di poter vedere l’immobile più volte nel corso della giornata.

Vantaggi per chi vende casa:

Molteplici professionisti immobiliari impegnati nella stessa vendita.

La visita di più potenziali acquirenti in un’unica giornata.

Risparmio di tempo per chi vende: con gli Open House gli appuntamenti si concentrano in un solo giorno.

Garanzia di un’efficace comunicazione di vendita a tutti i potenziali clienti della zona. Ricordiamo che circa il 70% delle case vengono acquistate da persone che già risiedono nella zona di ubicazione dell’immobile.

Riduzione dei tempi di vendita dell’immobile.

Maggiore probabilità di ottenere il prezzo di vendita richiesto RE/MAX Essenza ha un portafoglio clienti già prequalificato che aspetta solo di trovare la casa dei loro sogni!

Quindi se devi vendere casa non esitare a contattarli, saranno lieti di conoscere te e la tua casa! Tel. 0264135187 e-mail essenza2@remax.it – www.remaxessenza.it

