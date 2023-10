MALPENSA: INAUGUARATA LA PRIMA SCUOLA IN AEROPORTO

Inaugurata questa mattina la prima scuola in un aeroporto. SEA e l’Istituto Ponti di Gallarate hanno dato il via a quest’anno accademico che si terrà al Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa.

Il 3°, 4° e 5° anno del corso a indirizzo aeronautico, tutti i lunedì e venerdì si recheranno in aeroporto per le loro attività didattiche.

Un arricchimento della formazione degli studenti che trovandosi nel sedime aeroportuale potranno vedere, sentire e vivere questa occasione unica per scoprire quanto è affascinante lavorare in aeroporto, se lo vorranno da grandi. Una testimonianza di come la scuola e una grande azienda come SEA hanno saputo dialogare per avvicinare l’esperienza del mondo del lavoro, integrando momenti di didattica con momenti di esperienza sul campo.

L’inaugurazione

Alla presenza del Presidente di SEA, Michaela Castelli, e del Direttore di ENAC, Monica Piccirillo, Anna Barzaghi, Risorse Umane di SEA, insieme all’attuale dirigente scolastico dell’Istituto Ponti, Massimo Angeloni, e al suo predecessore, Giuseppe Martino, la mattina di lunedì 2 ottobre hanno illustrato come questa collaborazione abbia dato vita al progetto “una scuola in aeroporto”.

L’idea

L’iniziativa nasce nell’ambito dell’attività di employer branding sviluppata da SEA nel corso degli ultimi due anni attraverso workshop, progetti di alternanza scuola/lavoro, approfondimenti e visite degli studenti all’interno dell’aeroporto di Milano Malpensa.

