“YATAPITA”: LA TESTIMONIANZA DEGLI ATTIVISTI IN TANZANIA

“Chiudi gli occhi e immagina il fango. Ti entra dentro casa e sale, sempre di più. Ora aprili e immagina che i fondi per ricostruire ciò che hai perso non ci siano e che qualcuno sia responsabile per entrambe le cose. Ma non sei tu. Per Paesi interi questo fango è come una multa per un reato che non potrebbero commettere nemmeno se volessero. Sono quei Paesi che non contribuiscono a causare il cambiamento climatico ma ne devono pagare il prezzo”. Con queste parole, inizia il racconto di Silvia Lazzaris, voce narrante di “Yatapita”, il documentario ambientato in Tanzania e prodotto da Will Media con ActionAid.

Silvia ci conduce in un viaggio nel cuore della Tanzania, dove la siccità si alterna alle inondazioni e ben il 70% degli eventi meteorologici estremi è collegato al cambiamento climatico. Un Paese che contribuisce solo allo 0,03% delle emissioni globali di gas serra e dove le conseguenze della crisi climatica causano gravi danni all’economia nazionale, basata principalmente sull’agricoltura.