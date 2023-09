Partita lo scorso fine settimana, la Coppa del mondo di rugby sta per mettere in scena la seconda serie di incontri, che inizierà oggi.

Lo spettacolo della Rugby World Cup e interamente da seguire su Sky e in streaming su NOW, con tutte le partite in diretta, comprese quelle dell’Italia, che il suo secondo match lo giocherà, però, mercoledì 20 settembre.

Tra giovedì 13 e domenica 17 settembre saranno in tutto otto i match in onda live, a partire da quello di domani a Lille tra i padroni di casa della Francia, che hanno esordito battendo gli “All Blacks” neozelandesi, e l’Uruguay, al debutto in questo mondiale. La Nuova Zelanda tornerà, invece, in campo venerdì a Tolosa, quando affronterà la Namibia.