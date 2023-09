La salute del cane nel corso del tempo: i fattori chiave

Invecchiare con grazia: come gestire la salute del tuo cane nel corso degli anni

Purtroppo, anche i nostri amici a quattro zampe invecchiano e, proprio come noi, risentono degli acciacchi dovuti all’età. Gestire la salute dei cani, quindi, diventa un imperativo, trattandosi dell’unica maniera utile per ridurre la portata dei disturbi e delle malattie che possono colpirli. Del resto, impegnarsi affinché il cane resti in buona salute è una parte estremamente gratificante del tempo trascorso insieme. Adottare determinate precauzioni e provvedere a fissare controlli regolari dal veterinario può contribuire a migliorare la convivenza e a rendere la vecchiaia del cane piacevole come dovrebbe essere.

Le vaccinazioni

L’alimentazione e la scelta delle crocchette per cani è uno degli argomenti più importanti, essendo il cibo e i nutrienti in esso contenuti in grado di contribuire alla salute dell’animale. Tuttavia, è bene iniziare dal principio e parlare delle vaccinazioni obbligatorie. I vaccini proteggono il cane da malattie infettive contagiose e migliorano la qualità di vita dell’animale. Appena nati, i cuccioli vengono protetti dagli anticorpi presenti nel latte materno. Quest’immunità protegge gli animali durante le prime settimane di vita, ma una volta cresciuti, questa diminuisce. Le vaccinazioni servono a supportare il sistema immunitario del cane in fase di crescita e vanno somministrate a partire dalla sesta settimana di vita. I veterinari sono tenuti a fornire tutte le raccomandazioni del caso. I vaccini raccomandati sono diversi e variano a seconda dell’area di residenza e dello stile di vita del cane. Le vaccinazioni proteggono da cimurro, parvovirosi, epatite infettiva, rabbia, leptospirosi, leishmaniosi, etc.

I trattamenti antiparassitari

Allo stesso modo, è importante provvedere ai trattamenti antiparassitari, che vanno somministrati anche ai cuccioli appena vaccinati. Ad ogni cucciolo, ad esempio, andrebbe somministrato un vermifugo come ulteriore forma di protezione. Inoltre, è buona norma sottoporre la mamma del cucciolo a sverminazione poco prima del parto. Alcuni parassiti possono essere trasmessi attraverso la puntura di una zanzara infetta, come nel caso della filariosi cardiopolmonare. I sintomi della filariosi non compaiono immediatamente. Col passare del tempo, però, il cane comincia a presentare tosse e affaticamento, soprattutto dopo l’attività fisica. La filariosi non è una malattia facile da curare, pertanto è importante adottare tutte le forme di prevenzione suggerite dal veterinario.

Alimentazione, esercizio fisico e igiene orale

Per limitare l’insorgenza di eventuali disturbi e far sì che il nostro amico a quattro zampe invecchi bene, è fondamentale prendersi cura della sua alimentazione fin da piccolo. Una dieta bilanciata non può prescindere dalla presenza dei nutrienti più importanti. Questi variano a seconda della razza, della taglia e del livello di attività fisica dell’animale. Per fortuna, esistono crocchette per cani realizzate sulla base delle esigenze di ogni specifica razza. L’altro argomento cruciale riguarda l’esercizio fisico. È fondamentale dedicarvi del tempo ogni giorno, anche durante la stagione fredda. Una passeggiata e una routine composta da 2-3 esercizi contribuirà a mantenere inalterata la forma fisica dell’animale. Attenzione, poi, all’igiene orale. I principali alleati dei denti del cane sono i bastoncini masticabili, fondamentali per eliminare i residui di cibo, il dentifricio, che andrebbe applicato almeno un paio di volte a settimana, e alcuni integratori, pensati appositamente per combattere placca e alitosi.

