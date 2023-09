Irama e Rkomi annunciano la data zero del NO STRESS Tour

Dopo l’uscita dell’attesissimo joint album No Stress, gli artisti multiplatino IRAMA & RKOMI annunciano la data zero del NO STRESS Tour, la tournée nei palasport in partenza da novembre 2023, prodotta e organizzata da Vivo Concerti. Il concerto che darà via al tour si terrà sabato 18 novembre 2023 al Zoppas Arena di Conegliano (TV).

Le prevendite per la data zero del NO STRESS Tour sono in vendita online su vivoconcerti.com a partire da giovedì 7 settembre alle ore 14:00, mentre i biglietti sono in tutti i punti vendita autorizzati a partire da martedì 12 settembre alle ore 14:00.

Tra le penne più originali e interessanti della nuova musica italiana, Irama e Rkomi sono tra i protagonisti più amati, simbolo di una rivoluzione che ha trasformato in maniera profonda e indelebile il pop di casa nostra.

