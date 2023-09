Martedì 19 settembre la Flag Parade, un corteo per le vie della città

Il benvenuto di UNIPV agli studenti stranieri

Fino al 22 settembre 2023 si svolgerà all’Università di Pavia la International Students Welcome Week, la settimana di accoglienza dedicata ai nuovi 1.300 studenti internazionali immatricolati ai corsi di Laurea o in scambio, per l’a.a. 2023-24.

Il servizio Relazioni Internazionali dell’Ateneo, in collaborazione con ST.E.P. Erasmus Student Network Pavia, ha pianificato un’intensa settimana ricca di eventi in presenza.

La mattina del 19 settembre in Aula del ‘400 dalle 10 si terrà una sessione di benvenuto con i saluti istituzionali da parte del Sindaco della città di Pavia, della Prorettrice all’Internazionalizzazione Prof.ssa Antonella Forlino, del delegato del Rettore all’Europa Prof. Matteo Alvaro, e di tutti gli uffici preposti all’accoglienza.

Successivamente nel Cortile delle Magnolie verrà offerto un pranzo a buffet; qui gli studenti stranieri potranno incontrare i rappresentanti delle associazioni studentesche e conoscere i principali servizi dell’Università.

Nel pomeriggio del 19 settembre alle 16 è prevista una Flag Parade, un corteo di studenti con le bandiere dei Paesi di tutto il mondo che attraverserà Corso Strada Nuova partendo dall’ingresso principale dell’Ateneo.

Il 21 settembre alle 17:00 presso l’Orto botanico verrà organizzato l’evento-aperitivo Homecoming, un momento di incontro tra gli studenti rientrati dalla mobilità Erasmus e gli studenti internazionali appena arrivati in Ateneo.

Anche CUS Pavia darà il suo benvenuto, venerdì 22 settembre dalle 15:00, con un evento sportivo che permetterà ai nuovi arrivati di cimentarsi in varie discipline sportive.

Inoltre, l’associazione studentesca ST.E.P. ESN Pavia ha organizzato vari eventi di socializzazione: con il tour della città di Pavia e dell’Oltrepò, la Karaoke Night e il Welcome Party, gli studenti internazionali avranno la possibilità di entrare nel vivo della loro nuova esperienza come studenti dell’Università di Pavia.

Il programma completo è disponibile al link https://web-en.unipv.it/ welcome/

