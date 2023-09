Blind, il nuovo korean-drama ad alta tensione

BLIND è il nuovo korean-drama ad alta tensione in arrivo su Serially! La serie tv sudcoreana in sedici episodi sarà disponibile gratuitamente a partire da giovedì 21 settembre sulla piattaforma.

Blind è un thriller pieno di colpi di scena che racconta di un caso complesso che affonda le radici in un passato di segreti e bugie. Il thriller vede coinvolti i tre protagonisti, Ryu Sung-Jun (TaecYeon), Ryu Sung-Hoon (Ha Seok-Jin) e Jo Eun-Ki (Jung Eun-Ji), in un intricato caso di omicidio seriale che vede come vittime i membri di una giuria. In una corsa contro il tempo, i tre si uniranno per cercare di scoprire la verità dietro le morti, determinati a incastrare il vero killer.

