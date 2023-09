Papa Francesco vola a Marsiglia con ITA Airways

Il Santo Padre, per il suo prossimo Viaggio Apostolico, partirà il 22 settembre alle ore 14:35 da Roma Fiumicino verso l’Aeroporto Internazionale di Marsiglia viaggiando con ITA Airways ad impatto ambientale zero CO2.

ITA Airways ha scelto l’Airbus A320neo con nuova livrea azzurra per accompagnare il Santo Padre nel suo viaggio. Come di consueto, il volo partirà dal Terminal 5 dell’aeroporto Leonardo da Vinci, con atterraggio previsto per le 16:15. Il ritorno del Santo Padre a Roma Fiumicino è previsto per il 23 settembre alle ore 20:50.

