Approda in Lombardia il progetto Generazione G (Generazione Genitori), l’iniziativa di Prénatal sostenuta da tutte le insegne di PRG Retail Group – Toys Center, Bimbostore e FAO Schwarz – per affrontare la sfida della denatalità attraverso l’intervento di una “rete locale” di genitori esperti selezionati da Moige in numerosi comuni per dare supporto alle famiglie fragili del territorio.

L’iniziativa prevede una raccolta fondi che coinvolge tutti i cittadini, attiva online e presso i 72 punti vendita presenti nella regione Lombardia delle insegne Prénatal, Bimbostore e Toys Center, dove sarà possibile donare direttamente e liberamente, destinando il proprio contributo all’Associazione Moige per aiutare l’intervento di genitori esperti a fianco delle famiglie in difficoltà, individuate in base a precisi parametri*.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia