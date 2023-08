Radiodervish e Sei Festival a Corigliano d’Otranto

All’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto si rinnova anche quest’anno il doppio appuntamento con Le Notti di Perseo dei Radiodervish. I suoni mediterranei della band, formata da Nabil Bey (voce, bouzouki, percussioni), Michele Lobaccaro (chitarra, basso, cori), Alessandro Pipino (tastiere, fisarmonica, cori), affiancati da Pippo Ark D’Ambrosio (percussioni e batteria), ritornano per la mini rassegna diventata ormai una tappa tradizionale nel Salento con un duplice concerto che si snoda lungo due progetti speciali.

In attesa degli ultimi tre appuntamenti con Goran Bregovic & Wedding and Funeral Band e New York Ska-Jazz Ensemble (11 agosto a Melpignano), Nada (13 agosto a Lecce) e Dente (16 agosto a Castro), giovedì 10 agosto al Castello Volante di Corigliano d’Otranto la diciassettesima edizione del SEI Festival di Coolclub prosegue con La Notte dei Desideri. Dalle 19.30 sarà possibile “Andar per stelle” con una visita guidata speciale a caccia di stelle e desideri.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia